В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торговый дом ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и несколько его подразделений отмечены награ
15.11.2021

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Озёрский театр кукол «Золотой петушок»(Озерск, Челябинская область) с большим успехом провёл гаст
15.11.2021

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске до конца текущего года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
15.11.2021

До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение
15.11.2021

Челябинские полицейские заявили о голодовке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, по данным на 12-е ноября, в очереди на получение бесплатных земельных участков в со
15.11.2021

В Челябинске 37 участников боевых действий ждут от муниципалитета бесплатную землю
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами
Происшествия
15.11.2021 21:12
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области/Прокуратура Челябинской области

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 15-го ноября, произошла трагедия - в результате пожара в садовом доме погибли мама и двое детей: четырехлетний сын и полуторагодовалая дочка.

Сообщение о ЧП в СНТ «Станкостроитель-3» поступило на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона в 15 часов 55 минут.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров. Огнеборцам удалось достаточно быстро локализовать пожар, ликвидировав его распространение на соседние строения», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания чрезвычайного ведомства – на место была направлена испытательная пожарная лаборатория.

Прокуратура Челябинской области незамедлительно организовала по факту гибели 32-летней женщины и двух ее маленьких детей проверку. Для координации действий оперативных служба на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Копейска Сергей Иванов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий прокуратура (с привлечением специалистов) проверит соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб.

Также надзорному ведомству предстоит дать оценку профилактической работе по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности, проводимой с многодетными семьями.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

 

Автор: Инна Шемаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торговый дом ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и несколько его подразделений отмечены награ
15.11.2021

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Озёрский театр кукол «Золотой петушок»(Озерск, Челябинская область) с большим успехом провёл гаст
15.11.2021

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске до конца текущего года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
15.11.2021

До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение
15.11.2021

Челябинские полицейские заявили о голодовке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, по данным на 12-е ноября, в очереди на получение бесплатных земельных участков в со
15.11.2021

В Челябинске 37 участников боевых действий ждут от муниципалитета бесплатную землю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных места
Федерация

На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду

13.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области не будут продлять режим нерабочих дней, который был введен для сдерживания
Общество

В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни

12.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Региональное управление Роспотребнадзора по Челябинской области начинает проверки организаций и у
Общество

Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют

11.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На сегодняшний день в Челябинской области вакцинировались против коронавирусной инфекции COVID-19
Общество

Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения

11.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш написа
Политика

Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия

10.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Со следующего понедельника, 15 ноября, школы Челябинской области возвращаются к очному формату об
Общество

С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады

10.11.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.11.2021 21:12

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

15.11.2021 21:00

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

15.11.2021 20:52

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

15.11.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября

15.11.2021 17:10

Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

15.11.2021 16:43

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

15.11.2021 16:34

Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя

15.11.2021 16:30

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России

15.11.2021 16:12

Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами

15.11.2021 16:10

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»

15.11.2021 16:07

Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»

15.11.2021 15:54

Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег

15.11.2021 15:34

Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома

15.11.2021 15:26

ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»

15.11.2021 15:17

В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения

15.11.2021 14:34

Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку

15.11.2021 14:09

Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката

15.11.2021 14:08

Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году

15.11.2021 13:47

До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений

15.11.2021 13:34

В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара

15.11.2021 13:27

В «Парковом» начинается строительство детского сада

15.11.2021 13:25

Челябинские полицейские заявили о голодовке

15.11.2021 13:05

В Челябинске 37 участников боевых действий ждут от муниципалитета бесплатную землю

15.11.2021 13:03

В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев

15.11.2021 12:50

В Челябинской области в 2022 году начнется реформа социальной защиты

15.11.2021 12:44

Чиновников Челябинска попросили поторопиться с определением мест для елочных базаров

15.11.2021 12:10

ММК подарил юным участникам «Златоглавой России» экскурсию и частичку Магнит-горы

15.11.2021 12:07

В Челябинске рядом с правительством региона найден труп мужчины

15.11.2021 12:05

Челябинцы не желают соблюдать масочный режим в ТРК, а бары и рестораны продолжают работать по ночам

15.11.2021 12:03

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 206 жителей

15.11.2021 11:39

В Челябинске повторно демонтировали незаконные ларьки в Калининском и Курчатовском районах

15.11.2021 11:35

«Динамо-Уралочка ЗМЗ» выиграла первый тур чемпионата России по водному поло

15.11.2021 10:56

Татарстан первым вводит QR-код для проезда на общественном транспорте

15.11.2021 10:40

В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта

15.11.2021 10:26

В Челябинской области сократилось почти на треть количество выявленных фальшивых купюр

15.11.2021 10:18

На региональных дорогах Челябинской области после снегопадов движение рабочее

15.11.2021 10:16

Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне

15.11.2021 09:54

Южноуральцев приглашают на ЗОЖ-ужин

15.11.2021 00:11

Днем в понедельник в Челябинской области – преимущественно без осадков

14.11.2021 23:56

Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября

14.11.2021 23:12

Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов

14.11.2021 19:22

Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат

14.11.2021 18:31

В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей

14.11.2021 18:25

В Бредах два ребенка провалились под лед и утонули

13.11.2021 21:24

Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области

13.11.2021 16:48

Первый в России регион начнет выдавать QR-коды жителям с высокими антителами

13.11.2021 15:36

На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду

13.11.2021 14:25

Где южноуральцы смогут привиться в выходные

13.11.2021 13:06

В ЧОКБ открыли пункт вакцинации от ковида

13.11.2021 12:49

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 583 человека, умерло 29

13.11.2021 12:15

Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября

12.11.2021 22:41

Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены

12.11.2021 19:08

ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%

12.11.2021 17:39

Если у вас особый ребенок, не опускайте руки - верьте, что у вас все получится

12.11.2021 17:23

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

12.11.2021 16:54

В выходные в Челябинской области – снег, порывистый ветер перепады давления

12.11.2021 16:41

Анонсы событий и мероприятий на выходные

12.11.2021 16:26

В Челябинске растет число ищущих работу горожан

12.11.2021 16:15

Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе

12.11.2021 16:10

Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида

12.11.2021 15:49

В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни

12.11.2021 15:13

Начальника отделения судебных приставов Троицка отметил президент РФ

12.11.2021 14:57

Текслер внес личный вклад в борьбу южноуральцев с ковидом

12.11.2021 14:46

Гражданин Узбекистана приехал в Челябинск, чтобы «подсаживать» горожан на героин

12.11.2021 14:17

Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя

12.11.2021 13:48

Когда в Челябинске начнут отстранять от работы непривитых водителей, кондукторов и педагогов

12.11.2021 13:18

Южноуральца осудили за убийство беременной косули на территории Ильменского заповедника

12.11.2021 13:10

ДТП с ранением женщины, стоявшей на остановке в Челябинске, переросло в уголовное дело

12.11.2021 13:03

В период нерабочих дней челябинские предприниматели перешли на умную рекламу

12.11.2021 12:51

Челябинск готовится к открытию международного фестиваля классической музыки

12.11.2021 12:41

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 580 человек, умерло 30

12.11.2021 12:18

Тренера из Челябинска отправили в колонию за склонение спортсменки к употреблению стероидов

12.11.2021 12:11

Полицейские Челябинска задержали водителя, который врезался в маршрутку и скрылся с места ДТП

12.11.2021 12:07

Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

12.11.2021 11:06

В Челябинске на уборку дорог от снега выведено около 150 единиц техники

12.11.2021 11:00

На Южном Урале выбрали лучшего спецназовца уголовно-исполнительной системы региона

12.11.2021 10:40

В Челябинске из-за снегопада таксисты взвинтили цены

12.11.2021 10:30

ОНФ помог южноуральцу, мама-медик которого умерла от коронавируса, получить право на компенсацию за ее смерть

12.11.2021 10:20

В России перестанут обучать на скорняка, обувщика и сборщика обуви

12.11.2021 09:58

Птицефабрика «Челябинская» не сможет заниматься экспортом яиц из-за выявленных нарушений

12.11.2021 09:56

Челябинскую область накрыл снегопад, движение на дорогах пока рабочее

11.11.2021 23:50

Виниловый сайдинг: достоинства материала

11.11.2021 22:40

В пятницу в Челябинской области - небольшой снег

11.11.2021 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября

11.11.2021 18:53

Медики – южноуральцам: Не нужно так маниакально и настойчиво искать «Спутник Лайт»

11.11.2021 17:31

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на Южном Урале в полтора раза

11.11.2021 17:27

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

11.11.2021 17:10

Добро пожаловать на «Чисто английский квиз» от Молодёжного театра Челябинска

11.11.2021 17:03

Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют

11.11.2021 17:00

В Челябинской области ушлая бизнесменша продавала спиртное под видом тоника для рук

11.11.2021 16:50

Наталья Котова порадовала челябинцев новостями о будущем дворца спорта «Юность»

11.11.2021 16:33

ММК заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ПАО «КАМАЗ» и АО «УРАЛ»

11.11.2021 16:26

Судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим в серьезном ДТП

11.11.2021 15:52

В Челябинске спасают двух истощенных лебедей с поврежденными крыльями

11.11.2021 15:34

Актер из Челябинска вернется в «Универ. 10 лет спустя»

11.11.2021 15:31

Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения

11.11.2021 15:25

Никакая профилактика не помогает: жители Челябинска продолжают попадаться на уловки мошенников

11.11.2021 15:16

Челябинский НХТ подарил москвичам вечер радости

11.11.2021 15:14

В Челябинской области скончалось 17 привитых от ковида жителей

11.11.2021 15:05

Хореографический десант ЧГИК выиграл грант губернатора