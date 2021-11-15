В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 15-го ноября, произошла трагедия - в результате пожара в садовом доме погибли мама и двое детей: четырехлетний сын и полуторагодовалая дочка.

Сообщение о ЧП в СНТ «Станкостроитель-3» поступило на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона в 15 часов 55 минут.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров. Огнеборцам удалось достаточно быстро локализовать пожар, ликвидировав его распространение на соседние строения», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

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Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания чрезвычайного ведомства – на место была направлена испытательная пожарная лаборатория.

Прокуратура Челябинской области незамедлительно организовала по факту гибели 32-летней женщины и двух ее маленьких детей проверку. Для координации действий оперативных служба на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Копейска Сергей Иванов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий прокуратура (с привлечением специалистов) проверит соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб.

Также надзорному ведомству предстоит дать оценку профилактической работе по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности, проводимой с многодетными семьями.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.