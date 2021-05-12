В Копейске накрыт наркопритон

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом полиции Копейска (Челябинская область) пресекли деятельность наркопритона. Собственнику квартиры грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков поступило заявление от жителей одного из домов в поселке Железнодорожный о том, что квартиру местного жителя систематически посещают наркоманы.

«Полицейскими что владелец квартиры за спиртное предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств. В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружены и изъяты предметы и приспособления со следами наркотических средств, в том числе шприцы», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении посетителей – четырех копейчан составлены административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Им грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении собственника квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.