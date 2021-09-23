23.09.2021
Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска
23.09.2021
В Копейске обнаружены две минометные мины
23.09.2021
В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях
23.09.2021
В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк
23.09.2021
Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины
22.09.2021
В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей
В Копейске обнаружены две минометные мины
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021