В Копейске обнаружены две минометные мины

В Копейске (Челябинская область) специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии обследовали два боеприпаса.



В Копейске при проведении земельных работ по улице Ленина были обнаружены предметы, внешне схожие со снарядами. На место были направлены специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области.



«Прибыв на место ими было установлено, что найденными предметами являются две минометные мины калибром 120 миллиметров. Находка не имела взрывателей, взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.



Напомним, две недели назад в Копейске на пункте приема металлолома обнаружили четыре артиллерийских снаряда и минометную мину, так же не представляющих опасности для окружающих.