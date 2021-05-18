В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами

В эту минуту пожарные Копейского пожарно-спасательного гарнизона (Челябинская область), противопожарной службы области, специалисты службы газа, скорой помощи и представители муниципалитета работают на пожаре по улице Серова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в МЧС по Челябинской области, по предварительным данным, сгорел частный жилой дом, гараж и баня. Информация уточняется.

«Работают шесть автоцистерн копейского пожарно-спасательного гарнизона. Из Челябинска направлена дополнительно одна единица техники. Пожарные ликвидируют возгорание и отстаивают рядом стоящие строения», - сказали в МЧС.

Напомним, по данным гидрометцентра 19 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.

«На всей территории области действует особый противопожарный режим! В этот период устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов, на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, на сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог», - добавили в МЧС.

Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд загород к месту отдыха или проживания. Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах), но соблюдением всех противопожарных требований (безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов).

Садовым и огородническим товариществам рекомендовано организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц до 400 тысяч рублей.