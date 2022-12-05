В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»

В Копейске (Челябинская область) произошла смертельная авария. При столкновении с «Газелью» погиб водитель иномарки.

ДТП произошло сегодня, пятого декабря, на улице Нефтебаза.

«Водитель автомобиля «Тойота Оппа», по предварительным данным, в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Газель», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

После этого «Газель» врезалась в «Ладу Приора». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Оппа» от полученных травм скончался на месте происшествия.