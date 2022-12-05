05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
30.11.2022
В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»
26.11.2022
Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
14.11.2022
В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома
07.11.2022
Требуется помощь очевидцев ДТП
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022