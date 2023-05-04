В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»

В Копейске (Челябинская область, на территории садового товарищества «Станкостроитель-3» сегодня, четвертого мая, на площади в семь гектаров горела трава.

Такая территория была охвачена огнем к моменту прибытия первых расчетов. Пожар перешел на три садовых домика и пять надворных построек на площади 60 квадратных метров.

Обстановку усугубляли порывистый ветер, сухая погода и плотная застройка, существовала реальная угроза перехода пламени на соседние строения.

На защиту СНТ встали силы и средства Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов. Был создан штаб пожаротушения, организован подвоз воды, к месту происшествия направили пожарный поезд.

Пять тракторов провели дополнительную опашку местности, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар удалось локализовать. В 13-46 угроза распространения на садовые домики в СНТ «Станкостроитель-3» была снята.

Всего на месте происшествия от МЧС России работали 62 человека и 15 единиц техники.