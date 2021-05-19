В Копейске утонул 13-летний ребенок

18 мая в Копейске утонул ребенок. Два подростка решили переплыть карьер, но до противоположного берега доплыл только один.

Трагедия произошла на малом карьере Пески два подростка решили переплыть карьер, но до противоположного берега доплыл только один. О случившемся он сообщил по телефону родителям, а затем, к месту происшествия прибыли и оперативные службы.

«Поиск утонувшего велся с лодки, с использованием картплоттера, обследован указанный очевидцем участок и прилегающие квадраты на площади 1500 квадратных метров. Уже в сумерках, к десяти часам вечера, тело мальчика было обнаружено в 30 метрах в стороне от указанного места, Его транспортировали до берега и передали сотрудниками следственного комитета», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Также вчера вечером во время купания на реке Уй утонул 41-летни житель деревни Брюхово (Уйский район. Сотрудники миасского отряда областной поисково-спасательной службы и полиция приступили к поисковым работам. Поиск велся пешим ходом по берегу и с лодки на воде. Утонувшего обнаружили в двух метрах от берега на глубине 1,5 метров и на 200 метров ниже по течению от места происшествия, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.



Южноуральцев просят быть предельно внимательными и осторожны во время купания на водоемах. Соблюдайте сами и разъясняйте детям основные правила безопасного поведения на воде. Не оставляйте без внимания маленьких детей. Не стесняйтесь пользоваться спасательными кругами и жилетами при слабых навыках плаванья. Старайтесь воздерживаться от купания и активных нагрузок в воде при ухудшении самочувствия.