19.05.2021
Роман Николай Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
19.05.2021
В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело
19.05.2021
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
19.05.2021
В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
19.05.2021
Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
19.05.2021
В Копейске утонул 13-летний ребенок
В Копейске утонул 13-летний ребенок
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021