30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
30.11.2022
Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР
30.11.2022
В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»
30.11.2022
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»
26.11.2022
Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе
22.11.2022
В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой
08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
07.11.2022
Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022