В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»

В Копейске (Челябинская область) произошло ДТП со смертельным исходом. По вине водителя иномарки погиб водитель отечественного авто.

Авария произошла в Копейском городском округе 30 ноября на 36 километре автодороги «Восточный обход Челябинска».

«Водитель автомобиля «Ауди» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался в больнице, водитель автомобиля «Ауди» получил телесные повреждения.

