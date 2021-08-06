В Копейске водитель скончался от инфаркта после ДТП

Жара в Челябинской области забирает жизни. В Копейске (Челябинская область) возле торгового комплекса «Слава» водителю стало плохо во время движения. Он сделал все, чтобы не допустить аварии, а потом умер в машине скорой от инфаркта.

Как сообщают очевидцы, машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу, пробила ограждение.

Мужчина сам выбрался из своей машины, но чуть позже в автомобиле скорой помощи он скончался от инфаркта. Ему было 49 лет.