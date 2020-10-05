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В Копейске за взятки будут судить экс-начальника колонии

Происшествия
Сегодня, 15:08
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В Копейске (Челябинская область) бывшему начальнику ИК-15 ГУФСИН России предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, обвиняемый получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тысяч рублей за возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания

Кроме того, за возможность беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения обвиняемый получил от заключенных денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей, которые потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

 

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Теги
ГУФСИН
УФСБ по Челябинской области
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