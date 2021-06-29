В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала

В Копейске (Челябинская область) задержан главный инженер муниципального унитарного предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», а также два руководителя коммерческой организации и местный житель. Они подозреваются в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки в крупном размере», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, в первой половине текущего года главный инженер муниципального предприятия через посредника получил взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату. Об этом сообщили в СКР по региону.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.