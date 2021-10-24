В Копейске задержан наркосбытчик из Еврейском автономной области

Полицейские Копейска (Челябинская область) при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» задержали жителя Еврейской автономной области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Гость из Дальневосточного федерального округа приехал на Южный Урал, чтобы делать «закладки».

При личном досмотре ранее судимого гражданина сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков копейского отдела полиции обнаружили и изъяли у него около ста граммов синтетического наркотика, расфасованного по сверткам.

Во время обыска квартиры, которую снимал задержанный, стражами правопорядка изъяты весы и упаковочный материал. Предварительно установлено, что мужчина приехал на Южный Урал с целью распространения наркотических средств посредством «закладок» на территории Копейска и Челябинска.

Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Челябинской области в настоящее время проходит второй этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Жители областного центра в рамках акции могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону: 8 (351) 775-11-91.