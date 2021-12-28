В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ

В Коркино (Челябинская область) бывший начальник отдела вневедомственной охраны регионального УВО войск национальной гвардии России Павел Федоров задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственные органы СКР возбудили в отношении него уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ.

По версии следствия, в 2018-2019-м годах Федоров взял в штат на должность водителя своего знакомого – жителя города Коркино, который фактически своих трудовых обязанностей не исполнял.

«Начисленную заработную плату в сумме более 208-ми тысяч рублей подозреваемый получил и использовал по собственному усмотрению», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании Павлу Федорову меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.