28.12.2021
Абоненты МегаФона при покупке смартфонов теперь могут хорошо сэкономить
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
Более 100 региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года
28.12.2021
Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
28.12.2021
Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
28.12.2021
Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
24.12.2021
«Циклон-2021»: южноуральские силовики обезвредили условных террористов на челябинском автовокзале
20.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
09.12.2021
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
06.12.2021
Взяточник из УралГУФКа проведет за решеткой четыре с половиной года
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021