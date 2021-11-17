В Коркино из окна ковидного госпиталя выпал пациент

В Коркино (Челябинская область) из окна пациент ковидного госпиталя. По данному факту проводится проверка.

Трагедия произошла 16 ноября.

В минздраве региона подтвердили, что вчера действительно выпал из окна пациент ковидного госпиталя. Госпиталь развернут на базе областного роддома. По данным источника, он выпал с четвертого этажа.

Соседи по палате ничего не слышали, так как находились под кислородными масками.

Следственный комитет Коркино проводит проверку.