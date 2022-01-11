В Коркино ликвидирован пожар на городском рынке

В Коркино (Челябинская область) на городском рынке сгорели пять торговых отделов. Пострадавших нет.

Сегодня, 11 января, поступило сообщение о пожаре в здании торгового павильона, расположенного по улице 9 января.

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«На момент прибытия пожарных происходило горение восьми торговых отделов на общей площади 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали, а затем ликвидировали открытое горение, тем самым предотвратив угрозу распространения пожара», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают сотрудники отделения дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории.