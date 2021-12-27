В Коркино суд оставил на свободе мать, избивавшую ребенка скакалкой

Коркинским судом (Челябинская область) вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание».

Подсудимая неоднократно наносила телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну, применяя скакалку и ремень с металлической пряжкой. Побои, нанесенные в апреле 2021 года привели к тому, что 15-летний подросток сбежал из дома, в связи с чем, для его поисков были привлечены сотрудники полиции. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В суде установлено, что причиной нанесения телесных повреждений со стороны матери послужила плохая успеваемость ребенка в школе, а также поздние приходы домой после прогулок. Подсудимая заявила в суде, что иные методы воспитания на сына не действовали.

С учетом признания вины, наличия на иждивении еще трех несовершеннолетних детей, а также учитывая мнение несовершеннолетнего потерпевшего, который фактически примирился с мамой, суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы условно.