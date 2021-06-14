В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа

В Коркино (Челябинская область) в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Один человек пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС области, хлопок газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома по адресу: Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 175. Сообщение о взрыве поступило в 11 часов 40 минут (по местному времени) 14 июня.

В результате ЧП пострадал один человек. «Он получил термические ожоги, госпитализирован», - уточнили в ГУ МЧС.





Несущие конструкции дома не повреждены. От хлопка вынесена межкомнатная стена.

Причина происшествия устанавливается. «Была утечка или нет, а если была, то почему, выяснят специалисты», - добавили в ГУ МЧС.

ФОТО: Администрация Коркинского района