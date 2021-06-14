14.06.2021
Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи
14.06.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида
13.06.2021
Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха
13.06.2021
Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома
13.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
13.06.2021
Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020
В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
21.05.2021
В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
21.05.2021
В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
20.05.2021
Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021