23.05.2022
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
23.05.2022
Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
23.05.2022
Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»
23.05.2022
В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер
23.05.2022
Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга
23.05.2022
С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул
В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками
05.05.2022
Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста
04.05.2022
В Челябинске загорелся пассажирский автобус
30.04.2022
В Челябинской области введен особый противопожарный режим
12.04.2022
В Магнитогорске эвакуировали 15 человек из-за пожара в квартире
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022