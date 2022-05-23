В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

В городе Коркино (Челябинская область) сегодня днем, 23-го мая, случился пожар в здании бывшего 33-го училища на улице Мира (сейчас это Коркинский горно-строительный техникум).

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, когда огнеборцы, получив сигнал о случившемся, прибыли на место происшествия, они обнаружили, что в кабинете на первом этаже горит мебель – на площади двадцать «квадратов».

До прибытия сотрудников МЧС из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 156 человек, в том числе 136 учащихся. К счастью, на пожаре никто не пострадал.

Возгорание локализовали и ликвидировали в кратчайшие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на смежные помещения. Как отметили в ГУ МЧС, на пожаре работали двадцать человек и шесть единиц техники.

Важно, что минимизировать последствия возгорания помогла сработавшая автоматическая пожарная сигнализация, установленная в учебном заведении: речевое оповещение о пожаре способствовало быстрой эвакуации людей из здания, а поступивший в противопожарную службу сигнал автоматики позволил огнеборцам в кратчайший срок прибыть и оперативно ликвидировать очаг возгорание.

«Для установления причин возникновения пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория», - отметили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.