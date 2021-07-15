В Коркино женщина перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

В Коркино (Челябинская область) местная жительница перевела мошенниками, представившимся сотрудниками технического отдела банка, один миллион 400 тысяч рублей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенническая схема стандартная. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником технического отдела банка и сказал, что с ее счета пытаются снять деньги мошенники. Женщина не поверила злоумышленнику, пока не поступил другой звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов.

«В ходе разговора он сообщил женщине, что в отношении ее денежных средств была попытка мошенничества, и спросил, какая сумма денег у нее хранится на счету. Потерпевшая назвала цифру один миллион 400 тысяч рублей. После этого мужчина сказал, что ей необходимо пойти в банк и перевести деньги на якобы безопасную ячейку. Что она и сделала. Сначала потерпевшая сняла со счёта один миллион рублей, а остальные 400 тысяч рублей она получила в другом филиале банка. После этого доверчивая жительница Коркинского района уже в третьем отделении банка перевела все свои денежные средства на продиктованный злоумышленником номер счёта», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются лица мошенников.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей Южного Урала не доверять незнакомцам и напоминают, что представители финансово-кредитных организаций не звонят по телефону и не предлагают отправить деньги на «безопасные ячейки». Если к вам обращаются с подобным предложением, необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в кредитную организацию.