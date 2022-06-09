В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

В Красноармейском районе на озерах Триустан и Сугояк продолжается поиск пропавших рыбаков.

На озере Триустан продолжается поиск предположительно утонувшего жителя деревни Ханжино. Мужчина в темное время суток вышел на надувной лодке на озеро и не вернулся. Утром лодка была найдена на противоположном берегу, но мужчины в ней не обнаружено.

«Поиск на акватории с лодки при помощи картплоттера и «кошек», топляковой зоны и 15 километров береговой линии результата не дал. Спасатели мобильного отряда ПСС области продолжают поисковые работы в двух направлениях - по береговой линии и на воде», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Также в полицию поступило сообщение о рыбаке, пропавшем в Красноармейском районе на озере Сугояк. Ушел на рыбалку и не вернулся домой 66-летний житель села Харино.