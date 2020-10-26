В Красноармейском районе школьница устроила поножовщину
В селе Русская Теча Красноармейского района (Челябинская область) 15-летняя девушка порезала 14-летнюю знакомую. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней девушки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части второй статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По версии следствия, 24 октября около одного из домов села Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Потерпевшая в тяжелом состоянии находиться в лечебном учреждении. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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