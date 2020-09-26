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В Кунашакском районе угнали табун лошадей

Происшествия
Сегодня, 16:52
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В Кунашакском районе (Челябинская область) сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 25 лошадей. Сумма причиненного ущерба составила полтора миллиона рублей.

В полицию Кунашакского района обратился местный житель, который сообщил о том, что неизвестные угнали у него табун лошадей. Кони паслись самостоятельно и за ними никто не приглядывал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался житель села Дубровка.

«Мужчина, увидев пасущихся без присмотра лошадей, отогнал их к себе домой с помощью квадроцикла в пастбище Красноармейского района. В ходе осмотра места жительства подозреваемого полицейские изъяли животных и вернули законному владельцу», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время оперативники проверяют задержанного на причастность к аналогичным противоправным деяниям.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

 

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