В квартиру, из которой женщина выбросила своих детей, выезжали пожарные

Полицейские вызвали пожарных, чтобы проникнуть в квартиру на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске, из окна которой 38-летняя женщина выбросила своих детей.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, сотрудники МЧС выезжали по запросу от полицейских на вскрытие квартиры. Ими был обнаружен очаг возгорания на площади 0,5 квадратных метра. Он был ликвидирован. На момент приезда огнеборцев в квартире никого не было.

Напомним, в Челябинске 38-летняя женщина выбросила из окна двух своих детей и после этого покончила с собой. Младший ребенок (ему было три года) погиб, как и сама мать. Двенадцатилетний мальчик сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство».