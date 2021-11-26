В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты

В Кыштыме (Челябинская область) 35-летний строитель упал с семиметровой высоты. Мужчина, житель Копейска, серьезно пострадал.

ЧП на одном из крупных промышленных предприятий города произошло во время проведения строительных работ утром четверга, 25-го ноября: пострадавший упал в проём недостроенного лестничного марша - с первого этажа в подвальное помещение, получив тяжелые травмы рук и ног.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи спустились вниз по деревянной приставной лестнице, оказали строителю первую помощь и передали его спасателям.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, мужчина все время был в сознании, однако серьёзность полученных им при падении травм требовала особенно тщательной фиксации и подготовки к транспортировке.

«Копейчанина зафиксировали на спинальном щите, позволяющем производить эвакуацию пострадавших в самых сложных ситуациях, а затем при помощи находившегося рядом крана, постоянно контролируя его состояние и осуществляя страховку, спасатели подняли мужчину наверх и перенесли в машину скорой», - рассказали в ПСС региона, отметив, что благодаря оперативности и слаженности действий всех служб врачи Кыштымской городской больницы смогли приступить к оказанию помощи пострадавшему в короткие сроки.