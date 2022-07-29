В Кыштыме подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и скончался

В Кыштыме (Челябинская область) подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств во время допроса выпрыгнул из окна полицейского кабинета, расположенного на пятом этаже. От полученных травм он скончался в больнице.

В МО МВД России «Кыштымский» был доставлен подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, ранее неоднократно судимый местный житель.

«В ходе опроса сотрудником полиции, подозреваемый попытался скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на пятом этаже отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения», - сообщили в региональном полицейском главке.

Бригадой скорой помощи он был госпитализирован с различными травмами в больницу, где впоследствии скончался.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.