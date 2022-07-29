29.07.2022
Челябинский губернатор побывал в клинике для бездомных жителей
29.07.2022
В сауне Челябинска едва не утонул шестилетний ребенок
29.07.2022
Жительница Златоуста превратилась свой огород в маковую плантацию
29.07.2022
Из тюрьмы – на сыроварню: туроператорам и экскурсоводам показали достопримечательности Верхнеуральска
29.07.2022
Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО
29.07.2022
Водитель из Еманжелинска, сбивший насмерть пенсионерку и скрывшийся с места ДТП, отправился в колонию
В Кыштыме подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и скончался
28.07.2022
Челябинские полицейские борются с коррупцией, в том числе и в своих рядах
28.07.2022
Скоков озвучил главное требование к личному составу
28.07.2022
Задержанный ФСБ майор полиции отстранен от службы
28.07.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022