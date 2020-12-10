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В Магнитогорске аферисты маскируются под полицейских

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут мошенников, которые, представляясь силовиками, выманили у местной жительницы треть миллиона рублей. Аферисты обещали ей вернуть компенсацию за купленные БАДы.

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что в 2018 году приобретала биологически активные добавки, которые не оказали лечебного действия.

Недавно ей поступил звонок от мнимых силовиков, которые сообщили, что в отношении руководителей фирмы, реализовывавшей БАДы, возбуждено уголовное дело, и женщине полагается компенсация в размере 300000 рублей, но для получения денежных средств необходимо перевести на счет мошенников 10% от суммы компенсации.

«Затем мошенники под различными предлогами выманили у потерпевшей почти 360000 рублей. А когда самой потерпевшей понадобились денежные средства, она решила позвонить по указанным телефонам и поинтересоваться, когда поступит обещанная компенсация, но телефоны оказались недоступны», - сообщила официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам, что компенсацию за БАДы предлагают только мошенники. Не верьте им и не переводите деньги незнакомцам.