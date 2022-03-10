В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью фейкового сайта банка

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанут обвиняемые в серии краж, совершенных в сети Интернет. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Челябинска и не имеющий регистрации на территории РФ иностранец, создали поддельный сайт по оформлению схожий с официальной интернет-страницей одного из банков.

«Целью поддельного интернет-ресурса являлось незаконное получение доступа к конфиденциальным данным. На нем соучастники разместили анкету с вопросами, отвечая на которые клиентам банка предлагалось предоставить свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароль доступа к личному кабинету и одноразовые коды для входа в личный кабинет», - рассказали в региональном полицейском главке.

Затем мошенники под видом официальной страницы финансово-кредитной организации создали в социальной сети фальшивый аккаунт, оформленный с использованием символики банка. С фейковой страницы в социальных сетях обвиняемые осуществляли рассылку электронных сообщений, содержащих ложную информацию о проводимой банком акции по начислению денежных бонусов за заполнение анкеты. Участникам предлагалось проследовать по указанной в тексте полученного послания ссылки, которая на самом деле вела на страницу поддельного сайта банка.

Введенные в заблуждение клиенты заполняли анкету, в которой указывали персональные данные, реквизиты своих банковских карт, пароль от личного кабинета и одноразовые коды для входа, предоставляя таким образом доступ злоумышленникам к своим денежным средствам.

Используя полученные сведения, обвиняемые похитили денежные средства восьми человек в сумме более 280 тысяч рублей.

Мошенники были задержаны оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску.

По уголовному делу назначены и проведены сложные компьютерные и технико-криминалистические экспертизы.

Одному из обвиняемых в ходе следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд.