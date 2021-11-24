В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Правобережного районного отдела судебных приставов: следственные органы подозревают мужчину в получении взятки.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, в 2015-2016-м годах подозреваемый получил взятку в размере свыше 400 тысяч рублей от местного жителя за оказание общего покровительства при реализации арестованного имущества.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.