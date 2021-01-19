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В Магнитогорске эвакуировали продавцов и покупателей нескольких магазинов

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за коробки с запиской, оставленной у комиссионного магазина. Всех, кто там находился, а также в ближайших торговых павильонах, эвакуировали. На месте работали саперы.

Сигнал тревоги поступил из комиссионного магазина по Карла Маркса.

«Клиент комиссионки рассказал сотрудникам магазина, что у входа стоит странный пакет. При осмотре экипаж ГБР «Право роста» действительно увидел черный пакет с коробкой внутри и странной, не очень адекватной запиской снаружи. Сотрудниками было принято решение вызвать полицию и действовать строго по инструкции», - сообщили в охранном предприятии.

Всех, находящихся в магазине и в ближайших павильонах, попросили покинуть помещения, место происшествия оцепили, а далее оказывали помощь полиции до прибытия саперов. Саперу понадобилось больше тридцати минут, чтобы разобраться с содержимым.

«Никаких опасных веществ обнаружено не было. Жизни людей ничего не угрожает», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Как выяснилось, в коробки были старые вещи, а в записке было написано, что они выставлены на продажу.