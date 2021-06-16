В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку

В Магнитогорске (Челябинская область) 24-летняя девушка на машине Chevrolet Spark не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарку протаранила «Газель», сообщили в УГИБДД региона.

Авария случилась сегодня, 16 июня, в 15.15 на улице Комсомольская. По данным Госавтоинспекции, девушка не справилась с управлением, от чего иномарку вынесло на трамвайные пути, а после – на встречную полосу движения. Там в легковой автомобиль врезалась машина «Газель» под управлением 62-летнего мужчины.

50-летний пассажир Chevrolet Spark скончался на месте аварии. Девушка, сидевшая за рулем иномарки, получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.