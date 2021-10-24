В Магнитогорске машина с людьми упала в реку и затонула

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 24 октября, с моста через реку Урал в районе поселка Ново-Савиновский сорвался легковой автомобиль. Никто из находившихся в машине выбраться из нее не успел.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, «Лада Приора» по неустановленной пока причине пробила ограждение и, сорвавшись с пятиметровой высоты, затонула на глубине двух метров.

В настоящий момент поисковые работы на месте ЧП проводят спасатели-водолазы магнитогорского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.