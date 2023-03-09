В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту

В Магнитогорске (Челябинская область) мастер ремонтной мастерской осужден за причинение клиенту телесных повреждений.

В суде установлено, что в гаражном боксе по улице Коммунаров мастер в ответ на претензии клиента о некачественно выполненном ремонте автомобиля в ходе словесного конфликта нанес клиенту удар по голове тупым твердым предметом.

Пострадавший в результате действий нервного автослесаря получил перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно.