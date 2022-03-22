В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая

В Магнитогорске (Челябинская область) двое парней ограбили кондуктора трамвая. Делом занимается следственный комитет.

Информацию об ограблении подтвердили в региональном полицейском главке.

«Произошедшим занимается следственный комитет», - сказали в главке.

Из собственных источников известно, что девушку-кондуктора трамвая ограбили два молодых парня. По предварительной информации, они забрали у нее мобильный телефон и выручку в размере восьми тысяч рублей.

На момент публикации материала комментарий в СКР по Челябинской области получить не удалось. Старший помощник руководителя ведомства не отвечает на звонки.