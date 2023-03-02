В Магнитогорске под утро случился пожар в жилой пятиэтажке, обошлось без жертв

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, второго марта, ранним утром случился пожар в пятиэтажном доме по улице Индустриальной.

Сообщение о возгорании в жилом здании поступило на центральный пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона в 04.33. Самостоятельно покинули квартиры двадцать взрослых и пятеро детей. Огнеборцы с помощью спасательного комплекта вывели на свежий воздух женщину – она не пострадала.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, как оказалось, в подвале дома горели хозяйственные помещения.

Пожар, причину которого в настоящее время устанавливают сотрудники отделения дознания, огнеборцы ликвидировали в короткий срок. На тушении работали 16 человек и четыре единицы техники.