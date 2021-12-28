В Магнитогорске пожарные спасли из горящей многоэтажки 45 человек

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня днем, 28-го декабря, пожарные спасли из горящего дома по улице Грязнова 45 человек. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Пожар случился в однокомнатной квартире на втором этаже многоэтажки. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, площадь возгорания составляла 15 квадратных метров – горели вещи.

Жители квартир, расположенных выше, просили о помощи из окон и с балконов.

При помощи автолестницы и спасательных комплектов сотрудники МЧС спасли из опасной зоны 36 взрослых и девять детей. человек. Самостоятельно эвакуировались сорок жильцов, в том числе десять несовершеннолетних.

«Пожар был локализован в короткий срок, а затем ликвидирован. Огнеборцам удалось сдержать распространение огня на соседние квартиры», - сообщили в пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате пожара были травмированы два человека: девушка 2000 года рождения получила колото-резаные раны руки, мужчина 1956-го года рождения отравился продуктами горения.

Состояние обоих удовлетворительное, они переданы работникам скорой помощи.

Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.