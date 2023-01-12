В Магнитогорске третий день подряд фиксируют ДТП с участием трамваев

В Магнитогорском городском округе (Челябинская область) третий день подряд происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием трамваев. Это ведет к перебоям в работе общественного электротранспорта, сообщает администрация города.

Накануне, 11 января, произошло четыре ДТП, задержка в движении трамваев составила от 15 до 40 минут. В двух случаях автомобили столкнулись на трамвайных путях, в одном - автомобиль столкнулся с трамваем. И в одном случае пришлось остановить движение трамваев в связи с наездом автомобиля на опору контактной сети на остановке «Полевая».

Девятого января произошло три ДТП. Газель столкнулась с трамваем на перекрестке ул. Труда и Жукова (простой составил 38 минут), два автомобиля столкнулись на рельсах на пр. К. Маркса (простой – 26 минут), а вечером на ул. Труда рядом с остановкой «Тевосяна» водитель автомобиля пытался «проскочить» перед трамваем, но маневр не удался. В итоге задержка в движении трамваев составила один час четыре минуты.

Всего с девятого по 11 января зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участие электротранспорта.

За период с первого по восьмое января в Магнитогорске произошло 14 ДТП на трамвайных путях, что также привело к задержкам в движении электротранспорта. Зафиксировано три столкновения автомобилей с трамваями; пять столкновений двух автомобилей на трамвайных путях и шесть случаев застревания автомобилей на рельсах.

Водителям рекомендуется внимательно следить за дорогой и пересекать трамвайные пути строго по правилам дорожного движения, не создавая препятствие движению электротранспорта.