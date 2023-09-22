В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона

Учительница из Магнитогорска (Челябинская область) оформила кредит на полмиллиона рублей для мошенников. Сотрудники банков дважды предупредили женщину о действиях злоумышленников, но безрезультатно.

Попавшаяся на удочку мошенников 68-летняя жительница города металлургов в дежурной части отдела полиции «Правобережный» рассказала, что работает учителем в одной из городских школ. Во время урока ей позвонил неизвестный и сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Для того, чтобы это предотвратить, ей необходимо самой оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Сразу же после урока взволнованная женщина обратилась в один из банков для оформления кредита, однако там ей отказали и предупредили о мошенниках. Потерпевшая обратилась в другой банк, сотрудники которого сделали такое же предупреждение, и женщина поняла, что деньги переводить не нужно. Однако, когда она вышла из банка, ей снова позвонили мошенники и убедили, что если она самостоятельно не оформит кредит и не переведет денежные средства на указанный счет, то ей придется выплачивать кредит, который на нее оформят посторонние люди.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, учительница вернулась в банк и оформила кредит на 500 тысяч рублей. Все деньги она перевела мошенникам, а после осознала, что ее обманули.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят и не предупреждают об оформлении кредита.

«Не торопитесь брать на себя кредитные обязательства, тем более если при обращении в официальные инстанции там уже опровергли информацию, поступившую по телефону», - отмечают стражи порядка.