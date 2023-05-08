В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, восьмого мая, около девяти часов утра водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на переходе.

ДТП произошло у дома №3 на улице Профсоюзной. За рулем машины «Дэу Нексия» находился водитель 1986 года рождения. Он совершил наезд на женщину 1971 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм жительница Магнитогорска скончалась на месте происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.