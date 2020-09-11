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В Магнитогорске водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

Происшествия
Сегодня, 11:19
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Автор: 
Инна Шемаева

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) ищет свидетелей наезда на семилетнюю девочку. Водитель сдавал задом и сбил ребенка, после этого с места происшествия скрылся.

ДТП произошло возле торгового центра «Зеленый остров». Неизвестный водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» красного цвета, осуществляя маневр движения задним ходом, совершил наезд на пешехода, двигавшегося позади автомобиля. В результате ДТП семилетней девочке причинены телесные повреждения.

«Сотрудниками полиции изъята запись с камеры наружного наблюдения торгового центра, на которой зафиксирован момент наезда на ребенка. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личности водителя», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Для установления всех обстоятельств происшествия Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обращается к участникам дорожного движения: «Если вы располагаете информацией о водителе, причастном к совершению дорожно-транспортного происшествия, звоните по телефонам: 8-963-094-13-99, 29-86-27 либо 20-90-14. Информацию можно сообщить конфиденциально».

Видео УМВД России по городу Магнитогорску

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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