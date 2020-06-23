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В Магнитогорске за хищение миллионов осуждены экс-сотрудницы центра помощи детям

Происшествия
Сегодня, 18:23

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесены приговоры в отношении пяти бывших сотрудников МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» за хищение свыше 9,6 миллиона рублей. Директор, главный бухгалтер и бухгалтер приговорены к реальным срокам заключения.

Пять бывших сотрудников муниципального учреждения обвинялись по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».

Установлено, что преступления  директор, заместитель директора, главный бухгалтер и два бухгалтера учреждения совершали в период с 2007 по 2017 годы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», обвиняемые заключали фиктивные договоры с коммерческим организациями на поставку постельных принадлежностей и спецодежды, по которым не было поставки товаров, а также производили формальное трудоустройство рабочих, не осуществлявших выполнение работ.

Кроме того, директор учреждения похищала денежные средства, выплаченные работникам в виде премии, путем введениях их в заблуждение относительно целей использования собранных денежных средств для нужд учреждения. При этом деньги присваивала себе. Также обвиняемые вносили в ведомости недостоверные сведения, начисляя себе завышенные суммы заработной платы, отпускных и больничных листов.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

«Судом в зависимости от степени участия в преступлениях назначено наказание: бывшим директору, главному бухгалтеру и бухгалтеру по 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 160 тысяч рублей каждой, бывшему бухгалтеру 2 года лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей. Всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятой соучастнице назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Также судом удовлетворены исковые требования в части невозмещенного ущерба на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.

 

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