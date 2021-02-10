В Магнитогорске задержан начальник отдела полиции

В Магнитогорске (Челябинская область) за превышение полномочий задержан начальник отдела полиции «Левобережный» Антон Романов.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции» Антона Романова за превышение должностных полномочий).
По данным следствия, в апреле 2020 года полицейский Антон Романов, превышая должностные полномочия, дал указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
Полицейский задержан.
«По данному факту проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сообщил начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации пресс-службы регионального полицейского глава Григорий Макеев.
Полицейский пока задержан на 48 часов.