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В Магнитогорске задержана бездомная лжецелительница

Полицейские Южноуральска (Челябинская область) в Магнитогорске задержали бездомную женщину, которая провела сеанс «снятия порчи» за 105 тысяч рублей для местной жительницы. Стражи порядка сейчас ищут возможных других жертв ее преступлений.

Сотрудниками уголовного розыска Южноуральска по подозрению в совершении мошенничества в Магнитогорске задержана ранее судимая, неработающая 29-летняя женщина без определенного места жительства.

«Встретив на улице потерпевшую, подозреваемая начала с ней разговаривать и под предлогом снятия порчи зашла в ее квартиру, где провела сеанс «лечения». После ухода жительница города обнаружила пропажу 97 тысяч рублей, золотых цепочки и кольца», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.

Задержанная проверяется на причастность к совершению аналогичных эпизодов.