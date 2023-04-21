В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали местную жительницу, которую подозревают в преступлении террористической направленности.

По данным осведомленного источника, задержанной оказалась сотрудница «Маггортранса» (кондуктор). Она размещала в социальной сети призывы к террористической деятельности, а также записи, оправдывающие терроризм.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области», - добавили в региональном полицейском главке.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.