В Магнитогорске житель Кизильского района «розочкой» порезал трех парней

В Магнитогорске (Челябинская область) 31-летний житель Кизильского района нанес троим молодым людям колото-резаные раны разбитой бутылкой.

Второго сентября в начале пятого утра бойцы группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта - кафе, расположенного на улице Советской Армии.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, к прибывшим стражам порядка обратилась администратор заведения. Она указала на группу молодых людей. С ее слов, между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент один из парней схватил «розочку» и нанес троим молодым людям колото-резаные раны.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая разбитую бутылку. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.