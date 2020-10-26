В Миассе едва не замерзли туристы с ребенком

В Миассе (Челябинская область) группе туристов, которая отправилась на прогулку по живописным местам горы Ицыл на автомобиле «Нива», понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, по пути автомобиль застрял на бездорожье, а пока туристы пытались выехать из глубоких ям, вообще сломался.

«В результате в темноте, под дождем вперемешку со снегом, в холоде, в 17-ти километрах от ближайшего населённого пункта оказались две женщины, мужчина и 12-летний ребенок. Застрявших путников около полуночи спасатели нашли в Сабировской избе», - рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Потом выяснилось, что до приезда спасателей рядом с туристами на квадроцикле проезжал житель поселка Тыелга. Мужчина заметил пострадавших, объяснил им, что в полутора километрах есть домик, где можно переждать непогоду и, самое главное, взял ребенка с собой и довез его до поселка к родной бабушке.