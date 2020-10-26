ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Миассе едва не замерзли туристы с ребенком

Происшествия
Сегодня, 19:31
Размер текста

В Миассе (Челябинская область) группе туристов, которая отправилась на прогулку по живописным местам горы Ицыл на автомобиле «Нива», понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, по пути автомобиль застрял на бездорожье, а пока туристы пытались выехать из глубоких ям, вообще сломался.

«В результате в темноте, под дождем вперемешку со снегом, в холоде, в 17-ти километрах от ближайшего населённого пункта оказались две женщины, мужчина и 12-летний ребенок. Застрявших путников около полуночи спасатели нашли в Сабировской избе», - рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Потом выяснилось, что до приезда спасателей рядом с туристами на квадроцикле проезжал житель поселка Тыелга. Мужчина заметил пострадавших, объяснил им, что в полутора километрах есть домик, где можно переждать непогоду и, самое главное, взял ребенка с собой и довез его до поселка к родной бабушке.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 11:50
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
24.10.20 16:05
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
24.10.20 15:01
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
23.10.20 16:18
В Златоусте аферисты пытались заполучить треть миллиона, представившись полицейскими
23.10.20 13:11
В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями
23.10.20 12:59
В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки
23.10.20 12:51
Челябинка взяла кредит на два миллиона рублей и перевела деньги аферистам
23.10.20 10:50
Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща
23.10.20 09:58
Оперативники ищут младенца, тело которого родители скинули в реку Миасс
22.10.20 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Среда обитания
Сегодня, 11:22
Диалог налаживается?
В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора
Общество
Сегодня, 15:48
Минэкологии ответило на критику ОНФ по проекту терсхемы обращения с отходами
Новости
Сегодня, 17:50
Экономика
ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%
Сегодня, 16:36
Спорт
«Ростелеком» помог юным челябинским шахматистам сделать ход конем
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Челябинске буйный мужчина накинулся с ножом на продавщицу разливного пива
Сегодня, 15:52
Общество
В Челябинской области на карантине остаются три школы и 127 классов
Сегодня, 15:49
Происшествия
В Миассе поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах
Материалы рубрики
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Челябинске буйный мужчина накинулся с ножом на продавщицу разливного пива
Сегодня, 15:49
Происшествия
В Миассе поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах
Сегодня, 11:17
Происшествия
Заведено уголовное дело на челябинца, который вывез свою жену в лес и порезал ее
Сегодня, 10:37
Происшествия
В Красноармейском районе школьница устроила поножовщину
Вчера, 15:34
Происшествия
В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика