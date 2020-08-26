В Миассе грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства наезда поезда на 15-летнего подростка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Трагедия произошла вечером 25 августа на участке Миасс-Флюсовая. Грузовой поезд совершил наезд на подростка 2005 года рождения. В результате девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает ГОЧС Миасса.

Транспортные полицейские напоминают о недопустимости беспечного поведения на железной дороге – объекте повышенной опасности. Ценой этого часто становятся здоровье или жизнь самих нарушителей.

Переходить железнодорожные пути разрешено только в установленных местах на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.