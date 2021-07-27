В Миассе огнеборцы спасли на пожаре десять человек

В Миассе вчера, 26 июля, в многоквартирном доме на улице Севастопольской в одной из квартир произошло возгорание. Первоочередная экстренная помощь потребовалась десяти жильцам, в том числе троим детям.

Задымление возникло на шестом этаже дома. К месту происшествия прибыли силы по повышенному уровню сложности.

«Основные усилия были направлены на организацию первоочередной экстренной помощи: десять человек, в том числе троих детей, огнеборцы вывели на улицу в специальных спасательных устройствах, ещё 25 жильцов покинули квартиры самостоятельно», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Одновременно огнеборцы провели боевое развертывание. К тушению пожарные приступили, когда жильцы дома были в безопасности.

В результате возгорания пострадала кухня в одной из квартир. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.