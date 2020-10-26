В Миассе поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах

В Миассе (Челябинская область) началась проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Он лежал на путях, и машинист не успел затормозить.

Трагедия произошла на шестом пикете 2003 километра перегона «Миасс-1 – Флюсовая». В момент приближения грузового состава мужчина лежал на рельсах, не реагируя на сигналы поезда.

«Машинистом поезда для предотвращения наезда на человека подан сигнал большой громкости, и применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось ввиду близкого расстояния. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия», - сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте.

Тело погибшего после проведения осмотра места происшествия направлено в судебно-медицинское учреждение для установления причины смерти. Уже опрошены машинист и помощник машиниста грузового состава, установлены близкие родственники погибшего.