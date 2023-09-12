В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями

Житель Миасса (Челябинская область) дождался, пока спасатели почти закончили вскрывать дверь в его квартиру, чтобы поинтересоваться происходящим.

Как рассказали в поисково-спасательной службе региона, 50-летнего мужчину потеряла его мама. Пожилая женщина была очень обеспокоена. Еще бы! Ее сын больше двух дней не выходил на связь. Он не отвечал на звонки, не открывал входную дверь (миасец живет в многоэтажке по улице 8 Марта).

Спасателем пришлось принудительно вскрывать дверь в квартиру горожанина – с применением бензинового мотореза. Удивительно, но все это время хозяин квартиры был дома. Более того, с ним все оказалось в порядке. Подойдя к двери, он спросил, что происходит, - это случилось в завершение работ.

Как оказалось, все время, что его искала обеспокоенная мама, мужчина решал личные проблемы и крепко спал, игнорируя ее звонки.

«Недопустимость подобного поведения «пропавшему» объяснили в разных доступных формах все участники спасательной операции», - рассказали в ПСС Челябинской области.