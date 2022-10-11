В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве

Спасатели миасского отряда областной ПСС оказали помощь детворе. Одни из подростков, спускаясь с дерева, застрял и завис в раздвоенном стволе дерева.

Самостоятельно мальчик из ловушки выбраться не мог. Не хватало сил помочь и друзьям пострадавшего.

«Друзья позвонили спасателям, дождались приезда дежурной смены и морально поддержали товарища во время процедуры освобождения», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Повреждений подросток не получил и медицинская помощь ему не понадобилась.