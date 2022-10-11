11.10.2022
Челябинец с подельниками из Свердловской области готовил подрыв банкомата
11.10.2022
В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город
11.10.2022
Прощание с А.М.Хамзиной
11.10.2022
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
11.10.2022
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
11.10.2022
В Челябинске пропала театральная кошка
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
06.10.2022
Жуткая авария в Карталинском районе
03.10.2022
В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами
27.09.2022
В Челябинске автобус из лужи вызволяли спасатели
21.08.2022
В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022